Santos consulta CBF e anuncia que Chulapa está liberado para dirigir time

O Santos poderá ser comandado por Serginho Chulapa no duelo deste domingo com o América Mineiro, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o clube explicou que consultou a CBF e confirmou que o seu treinador interino não foi expulso ao término do duelo de quarta-feira com o Flamengo.

"O departamento de futebol consultou a CBF e foi informado que Serginho Chulapa pode comandar o time contra o América neste domingo. Na súmula do jogo contra o Flamengo não consta expulsão do treinador", comunicou a assessoria de imprensa do Santos.

Na última quarta-feira, após o empate por 1 a 1 com o Flamengo na Vila Belmiro, o próprio Serginho Chulapa afirmou, em entrevista coletiva, que tinha sido expulso pelo árbitro Jailson Macedo Freitas ao término do jogo, quando foi em sua direção e teve um desentendimento com Maurício Barbieri, o treinador do time carioca.

O Santos, então, confirmou que Arzul, o preparador de goleiros do clube, havia sido o escolhido para dirigir o time contra o América-MG. Porém, com a confirmação de que Chulapa não foi expulso, será ele quem exercerá a função neste domingo.

Auxiliar da comissão técnica fixa do Santos, Chulapa tem comandado o time interinamente desde a última segunda-feira, quando a diretoria demitiu Jair Ventura. O clube ainda não definiu o nome do substituto, sendo que os nomes de Zé Ricardo, Dorival Júnior, Juan Carlos Osorio e Vanderlei Luxemburgo estão entre os especulados.

Enquanto o novo treinador do Santos não é definido, Chulapa comandou atividade neste sábado no CT Rei Pelé e definiu a escalação para o duelo contra o América-MG com o retorno do zagueiro David Braz, que está livre após cumprir suspensão automática contra o Flamengo e ocupará a vaga do lesionado Lucas Veríssimo.

Assim, o Santos vai entrar em campo para enfrentar o América-MG com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison e Diego Pituca; Eduardo Sasha, Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel.