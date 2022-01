Santos conta com brilho de Lucas Barbosa e elimina o Fluminense da Copinha

Gigantes do futebol brasileiro, Santos e Fluminense se enfrentaram neste domingo pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), os paulistas levaram a melhor e venceram por 2 a 1, em noite inspirada de Lucas Barbosa. O jogador de 20 anos marcou os dois gols e chegou a quatro na competição.

Aos 16 minutos, ele aproveitou rebote dentro da área e chutou forte para abrir o placar. Antes do intervalo, aos 40, demonstrou mais uma vez potência e categoria ao finalizar de fora da área e fazer um belo gol. O Fluminense até diminuiu aos 24 do segundo tempo, com John Kennedy, mas não evitou a eliminação.

Leia Também Mais uma vez nos pênaltis, Botafogo vence o Resende e está nas quartas da Copinha

Nas quartas de final, o Santos fará um duelo estadual contra o Mirassol. O time do interior paulista chega com moral, pois eliminou o Bahia com uma goleada de 5 a 1.

NOVORIZONTINO ELIMINADO

Um pouco mais cedo, o paulista Novorizontino não teve a mesma sorte diante do América-MG. Depois de ir para o intervalo empatando por 1 a 1, viu o adversário marcar quatro gols no segundo tempo e vencer por 5 a 2. Os mineiros agora encaram o Botafogo nas quartas de final.

Confira os jogos deste domingo pela Copa São Paulo:

Bahia-BA 1 x 5 Mirassol-SP

Botafogo-RJ 1 (5) x (4) 1 Resende-RJ

Novorizontino-SP 2 x 5 América-MG

Fluminense-RJ 1 x 2 Santos-SP