Santos conta com gol irregular para vencer o Mirassol de virada por 2 a 1

SANTOS - O Santos contou com um gol irregular para vencer o Mirassol, por 2 a 1, nesta noite de quinta-feira, na Vila Belmiro. No lance do segundo gol, Giva chutou em direção a Pato Rodríguez, impedido. O argentino brigou pela bola, mas a zaga cortou. Na sobra, o garoto arriscou de novo. Rodríguez, novamente em posição irregular, abriu as pernas para a bola passar, tampando a visão do goleiro.

O árbitro Rodrigo Bragheto ignorou as duas participações do argentino em posição de impedimento e também a marcação do auxiliar Leandro Matos Feitosa, que levantou a bandeira para apontar a posição irregular. Nem a forte pressão dos jogadores do Mirassol dissuadiram o juiz de ajudar na vitória santista.

Foi o segundo gol da carreira de Giva, de 20 anos. O primeiro havia saído na etapa inicial. Com dois do garoto que substituía André, o Santos chegou à sua terceira vitória seguida e assumiu a vice-liderança do Paulistão, com 27 pontos após 13 rodadas. O São Paulo lidera com 29, mas tem um jogo a menos.

O Mirassol ocupa a 15.ª colocação, com 12 pontos, e faz o seu próximo jogo domingo, contra o Mogi Mirim, fora de casa. Já o Santos, no mesmo dia, joga o clássico da rodada contra o Palmeiras, no Pacaembu, com mando alviverde. Não terá Pato Rodríguez e Felipe Anderson, expulsos.

O JOGO - Muricy Ramalho colecionava desfalques para a partida. Não tinha Neymar e Montillo, com suas seleções, Emerson Palmieri, poupado, Cícero, suspenso, e Marcos Assunção, machucado. Por isso, resolveu aproveitar para fazer testes. Escalou Pato Rodríguez no meio ao lado de Felipe Anderson e deu uma chance a Giva no lugar de André, que foi para o banco.

Por pouco o Mirassol não abriu o placar logo no primeiro minuto. Pio bateu falta de muito longe, Rafael pulou esquisito e a bola acertou o pé da trave. A resposta veio com Miralles, em dose dupla. Na primeira ele desviou cruzamento de Giva e obrigou Emerson a fazer grande defesa. Depois, dividiu com o goleiro e quase fez, mas Glauber tirou.

Enfrentando dificuldades para furar a barreira defensiva armada pelo time do interior, o Santos viu o Mirassol abriu o placar. Aos 19, André Luiz pegou sobra na área, chutou forte, e Rafael só olhou a bola entrar.

O Santos não merecia o empate, que veio aos 40. Felipe Anderson, apagado, bateu escanteio na área e Giva cabeceou para fazer seu primeiro gol como profissional. O segundo viria aos 29 minutos do segundo tempo, novamente quando o Santos não merecia passar à frente - até porque o gol foi irregular. Depois ele sairia com cãibras, dando lugar para a estreia de Neilton.

Ainda deu tempo de Felipe Anderson receber um cartão amarelo por atrapalhar uma batida de falta e ser expulso aos 40 minutos - a atuação dele foi tão ruim que a torcida agradeceu. No minuto seguinte, Pato Rodríguez deu carrinho violentíssimo em Pio na lateral e também foi expulso, deixando o Santos com nove jogadores.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 1 MIRASSOL

SANTOS - Rafael Cabral; Bruno Peres, Edu Dracena, Durval e Léo; Renê Júnior, Arouca, Pato Rodriguez e Felipe Anderson; Miralles (André) e Giva (Neilton). Técnico - Muricy Ramalho.

MIRASSOL - Emerson; Pio, Leonardo, Gian e Diogo; Glauber (Caion), Alex Silva, Camilo (Mineiro) e Leomir; André Luis e Tiago Luis (Bahia). Técnico - Ivan Baitello.

GOLS - André Luiz, aos 20, e Giva, aos 41 minutos do primeiro tempo. Giva, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Bragheto.

CARTÕES AMARELOS - Diogo e Emerson.

CARTÃO VERMELHO - Felipe Anderson e Pato Rodríguez.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).