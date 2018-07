Santos conta com Neymar para manter bom momento

SANTOS - O Santos terá um grande reforço para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, na Vila Belmiro. Neymar está de volta, depois de ter desfalcado o time nos três últimos jogos, quando cumpriu uma suspensão automática e esteve com a seleção brasileira na Europa. E a presença do jovem astro aumenta a esperança santista de conseguir manter a sequência positiva - soma cinco jogos sem perder, incluindo um pela Recopa Sul-Americana.

Neymar jogou na terça-feira pela seleção brasileira, marcando dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Japão, em amistoso disputado em Wroclaw, na Polônia. De volta ao Brasil, ele deve descansar o dia inteiro para ter condições de enfrentar o Atlético-MG à noite. "Com Neymar, a gente ganha muito ofensivamente. Nas duas vitórias que tivemos sem ele (Botafogo e Vasco, nas duas últimas rodadas), o time jogou diferente, pegando mais forte e com todos se aplicando mais", disse o goleiro Rafael. "Mas não é por que vencemos duas vezes sem Neymar que ele não faz falta."

Além de não querer ficar fora nem de treino coletivo, o incansável Neymar tem um bom motivo para estar em campo nesta quarta-feira. Foi contra o agora atleticano Ronaldinho Gaúcho, na época jogador do Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o atacante santista teve uma de suas melhores atuações como jogador profissional. E um dos seus dois gols naquela derrota de virada por 5 a 4 foi eleito pela Fifa como o mais bonito do mundo no ano passado.

No seu retorno, Neymar encontra um Santos bem melhor. A sua última partida pelo clube foi contra o Grêmio, dia 30 de setembro, em Porto Alegre, quando foi expulso no começo do segundo tempo do empate por 1 a 1. Depois disso, foram duas vitórias santistas, sobre Botafogo e Vasco, que afastaram a ameaça de rebaixamento no Brasileirão - está com 41 pontos, em nono lugar.

Se, apesar da desgastante viagem, Neymar realmente entrar em campo, o técnico Muricy Ramalho terá de escolher entre Miralles e Bill para formar o ataque. O mais provável é que o atacante argentino Miralles seja escolhido, por ter marcado três gols nas vitórias contra Botafogo e Vasco.