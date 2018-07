Santos contém euforia e evita falar em título antecipado O Santos levou um susto diante do Santo André, mas conseguiu sair vitorioso na primeira partida da final, com um triunfo por 3 a 2, e agora leva uma boa vantagem para o segundo confronto. O time da Vila Belmiro poderá perder por até um gol de diferença para ficar com o troféu do Campeonato Paulista, mas o time evita falar em título antecipado.