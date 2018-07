Santos contrata atacante argentino que passou pelo Barcelona B

O Santos acertou nesta terça-feira a contratação do atacante argentino Maxi Rolón, que estava sem clube após rescindir contrato com o Barcelona B, duas semanas atrás. O jogador de 21 deverá fazer exames médicos nesta quarta-feira e assinar contrato até o fim do ano.

Maxi é um atacante rápido que atua pelos lados do campo. Deverá disputar posição com Paulinho, Joel, Neto Berola e Marquinhos, representando mais uma opção após a saída de Marquinhos Gabriel e Geuvânio. Ricardo Oliveira e Gabriel são os titulares.

Rolón chegou às categorias de base do Barcelona aos 10 anos e foi integrado ao time B. Sem receber muitas oportunidades, rescindiu contrato neste mês. O San Lorenzo, da Argentina, demonstrou interesse, mas as negociações não avançaram.

O irmão de Maxi, Leonardo Rolón, lateral-direito do Arsenal, da Argentina, foi oferecido ao Santos durante as negociações e também poderá ser contratado. O titular é Victor Ferraz e o reserva imediato, Daniel Guedes.