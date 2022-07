Santos contrata Chumbinho, ex-diretor do Inter, para assumir cargo de Edu Dracena

O Santos contratou Newton Drummond, também conhecido como Chumbinho, para assumir o cargo de executivo de futebol, que estava livre desde o pedido de demissão do ex-zagueiro Edu Dracena, na quinta-feira passada. O acerto com o novo profissional foi firmado nesta quarta-feira, após uma reunião entre ele e o presidente santista Andres Rueda.

Drummond estava sem clube desde que deixou a função de head esportivo do Coritiba no final da temporada passada. O dirigente construiu boa parte de sua carreira no futebol da região Sul do país. Além do time paranaense, trabalhou na Chapecoense e no Internacional, clube no qual integrou a diretoria durante as conquistas da Libertadores, em 2006 e 2010, e do Mundial de Clubes da Fifa, em 2006.

A passagem pelo time gaúcho foi longa. Chumbinho permaneceu lá de 2002 a 2011, antes de iniciar uma nova experiência no Vitória, encerrada em 2012. Voltou ao Internacional no ano seguinte, se despediu outra vez em 2014 e voltou em 2016, na reta final do Brasileirão que terminou em rebaixamento para o Inter. Então, passou por Vasco (2018), Chapecoense (2018/2019) e Coritiba (2021).

O Santos passa por um processo de reformulação desde a eliminação para o Deportivo Táchira na Copa Sul-Americana, há uma semana. No início da manhã da última quinta-feira, Edu Dracena se antecipou à diretoria e publicou um comunicado em suas redes sociais para anunciar que havia pedido demissão. Mais tarde, o clube soltou uma nota confirmando a saída do então executivo de futebol.

Além de Dracena, a lista de dispensas incluiu o técnico Fabián Bustos e sua comissão técnica, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase. Com a chegada de Chumbinho, a tendência é que os outros cargos em aberto sejam ocupados em breve.