Santos contrata meia argentino Emiliano Vecchio

O Santos acertou nesta terça-feira a contratação do argentino Emiliano Vecchio. O meia assinou contrato por quatro anos e deverá se apresentar no mês de julho, quando termina o vínculo com o Qatar SC. A imagem da assinatura do contrato foi divulgada nas redes sociais pela esposa do jogador, Anabela Vecchio.

O meia foi uma indicação do técnico Dorival Junior. “Ele é um meia atacante de penetração e com possilibidades de drible. Ele tem boa definição, vai para a finta com troca de passes ou bolas enfiadas”, afirmou o treinador.

Revelado pelo Rosario Central, o meia de 27 anos passou por período destes no Real Madrid, mas teve problemas com a documentação. Depois de passagem discreta pela Espanha, ele foi contratado pelo Corinthians, mas não chegou a atuar. Acabou emprestado ao Grêmio Barueri, onde também teve poucas chances. O jogador se destacou no futebol chileno, atuando pelo Unión Española e Colo Colo. Em seis meses no Catar, Vecchio fez quatro gols em 11 partidas.

O Santos ainda negocia a contratação de Jonathan Copete, atacante do Atlético Nacional, e do volante Yuri, vice-campeão paulista pelo Audax. De acordo com o presidente Modesto Roma Junior, já foram contratados o zagueiro Fabián Noguera e o atacante Rodrigo, do Campinense.