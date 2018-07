Santos contrata meia do Osasco Audax e está perto de Neto Berola

O Santos continua se reforçando para o Campeonato Brasileiro, mas sem fazer grandes investimentos. Depois do retorno do zagueiro Leonardo, que assinou contrato nesta sexta-feira, o Santos acertou a contratação do meia Marquinhos, do Osasco Audax. O meia de 25 anos atuou ao lado de Rafael Longuine contratado no final do Campeonato Paulista. Marquinhos realizou exames médicos nesta sexta-feira e deve assinar contrato de empréstimo até o final de 2015.

O próximo passo é do Santos o empréstimo do atacante Neto Berola, que está fora dos planos do Atlético Mineiro. O veloz atacante de 27 anos foi emprestado ao Al Wash, dos Emirados Árabes, em 2014, mas voltou ao Brasil em março deste ano. Existe a possibilidade de time mineiro dividir o pagamento dos salários no empréstimo.

O Santos já havia tentado a contratação de Neto Berola há alguns meses, quando emprestou Thiago Ribeiro ao Atlético-MG. Agora, o cenário é mais otimista, pois o jogador manifestou o desejo de atuar em São Paulo.

O zagueiro Gabriel Vidal, de 17 anos, destaque do Gama em Brasília, tem acertou verbal, mas pode passar por um período de experiência na base antes de ser promovido ao elenco profissional. A assinatura do contrato deve acontecer no início da próxima semana.