Santos contrata meia do Santa Cruz por empréstimo

A diretoria do Santos definiu, nesta quinta-feira, a contratação de mais um reforço para a temporada de 2011, quando lutará pelo bi no Campeonato Paulista e o terceiro título da história na Copa Libertadores.

Veja também:

Edu Dracena atribui queda do Santos à ausência de Paulo Henrique Ganso

Quem chega à Vila Belmiro é Vítor Hugo, meia destro de 19 anos, do Santa Cruz (jogou a Série D do Campeonato Brasileiro), que teve a contratação por empréstimo de um ano. Ele se autodefine como armador do estilo Alan Patrick e Paulo Henrique Ganso.

Ainda estão cotados para chegar ao clube o zagueiro Juan, da Roma, e o meia Elano, do Galatasaray. Os cartolas, e provavelmente Adílson Batista, acham que o time vai precisar envelhecer para se tornar mais experiente e consistente e ter chance na Libertadores. Deve ser em razão de o time ter perdido no último jogo tanto na decisão do Campeonato Paulista (contra o Santo André) como na da Copa do Brasil (diante do Vitória).

Preparação. O time principal vai fazer um jogo-treino contra o time sub-20, nesta sexta, no CT Rei Pelé, como parte da preparação visando ao jogo contra o Goiás, domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.