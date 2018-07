Santos contrata o técnico Levir Culpi para substituir Dorival Junior

Levir Culpi é o novo técnico do Santos. O treinador de 64 anos estava livre no mercado desde a saída do Fluminense, no ano passado, e assume a vaga deixada por Dorival Junior, demitido no último fim de semana após derrota para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. A estreia do novo ocupante do cargo será no domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba.

O anúncio oficial do Santos deve ser realizado nesta quarta. O clube espera somente a aceitação da proposta por parte do auxiliar, Luiz Matter, e do preparador físico, Roberto Mehl. A dupla compõe a comissão técnica fixa de Levir e como está no Japão, o fuso horário de 12h atrapalhou o desfecho do acordo ainda para esta terça-feira.

Além da experiência, a aposta no novo treinador também tem respaldo no patamar salarial. Levir Culpi ganhará menos do que Dorival Junior, que tinha o salário por volta de R$ 300 mil, e era o nome favorito da diretoria para assumir o cargo. O treinador tem como títulos de destaque na carreira a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americaqna de 2014, pelo Atlético-MG.

Enquanto o novo técnico não assume, o Santos será comandado pelo interino Elano. O ex-meia, aposentado do futebol desde o fim do ano passado, estreia na nova função nesta quarta-feira, quando dirige o time no Pacaembu, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.