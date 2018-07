Santos contrata zagueiro Leonardo, outro dos anos 2000

O Santos acertou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Leonardo, de 29 anos, que foi campeão brasileiro pelo clube em 2004. De acordo com membros da diretoria, o contrato deverá ser assinado nos próximos dias, mas o tempo de duração do vínculo não foi revelado.

O zagueiro de 1,89 m foi revelado pelo Santos em 2000. Tem passagens por seleções de base e, depois de deixar o Santos, em 2005, atuou por diversos clubes, entre eles, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, São Caetano, Vasco, Prudente, Avaí, Atlético Goianiense, Criciúma, Bragantino e disputou o último Campeonato Paulista pelo Ituano.

Leonardo representa mais uma contratação de jogadores que atuaram no clube nos anos 2000, como Robinho, Elano e Renato. O atleta de 29 anos vai disputar vaga com os titulares David Braz e Werley. A chegada de Leonardo também significa a reorganização da defesa que deve perder Gustavo Henrique para o Milan - esse é um dos possíveis resultados da viagem Modesto Roma Junior à Itália.

Planejada inicialmente como tentativa de estender o empréstimo com Robinho (o contrato já foi rescindido), a viagem está sendo utilizada para fazer outros negócios.