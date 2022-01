Santos estreia na Copinha contra o Operário de olho no tetra; Botafogo e Grêmio também jogam

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos inicia a busca pelo quarto título nesta segunda-feira, em rodada cheia com mais 13 jogos, na qual atuam Botafogo x Aparecidense-GO e Grêmio x Mixto-MT.

Um dos favoritos ao título da competição, o Santos enfrenta o modesto Operário em sua estreia. O jogo será em Araraquara, às 21h45, após o confronto entre a Ferroviária e o Rondoniense, pelo Grupo 8. Na última vez que esteve na final, em 2014, o time da Baixada bateu o Corinthians por 2 a 1.

Em Jaú, o Grêmio entra em campo diante do Mixto, às 19h30, para iniciar a busca pelo seu primeiro título da Copa São Paulo, assim como o Botafogo, que enfrentará a Aparecidense, em Taubaté, às 15h15. O time gaúcho chegou duas vezes na final, em 1991 e 2020, mas perdeu ambas. Na última edição, caiu diante do arquirrival Internacional. Já os cariocas estiveram na decisão em 1971 e também ficaram em segundo.

Ainda no Vale do Paraíba, o Taubaté desafia o Petrolina, pelo Grupo 14. Pelo Grupo 10, o mesmo do Grêmio, o XV de Jaú enfrenta o Castanhal-PA.

Outros oito jogos acontecerão nesta segunda-feira. Em Iacanga, o Novorizontino enfrenta o União Iacanga, mesmo local do duelo entre Santa Cruz-PE e União ABC-MS. Em Araras, o União São João pega o Velo Clube, e o Athletico-PR encara o Taquarussú-TO. A equipe paranaense chegou na final em 2009, mas ficou com o vice-campeonato.

Em Cravinhos, o Criciúma enfrenta o Chapadinha-MA, e o Comercial pega o Nova Iguaçu. Por fim, em São Carlos, o São Carlos faz o clássico contra o Grêmio São-Carlense. Já o América-MG, campeão em 1996, tem pela frente o Falcon-SE.

Confira os jogos desta segunda-feira da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Comercial-SP x Nova Iguaçu-RJ

União Iacanga-SP x Novorizontino-SP

União São João-SP e Velo Clube-SP

Taubaté-SP x Petrolina-PE

Criciúma-SC x Chapadinha-MA

Santa Cruz-PE x União ABC-MS

Athletico-PR x Taquarussú-TO

Botafogo-RJ x Aparecidense-GO

São Carlos-SP x Grêmio São-Carlense-SP

XV de Jaú-SP x Castanhal-PA

América-MG x Falcon-SE

Ferroviária-SP x Rondoniense-RO

Grêmio-RS x Mixto-MT

Santos-SP x Operário-PR