Santos cria pouco, mas é eficiente e bate o XV em Piracicaba

Gustavo Henrique poderia ter sido o "vilão" do jogo, mas foi o responsável pela vitória do Santos por 1 a 0 contra o XV de Piracicaba, nesta terça-feira, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro foi o autor do gol que garantiu os três pontos do time no Barão de Serra Negra. Minutos antes, Gustavo e a defesa do Santos não haviam alcançado Oswaldo, zagueiro do XV, que subiu bem e perdeu um gol incrível.

Os dois lances retrataram o que foi o jogo. O Santos foi eficiente, e o XV, não. O resultado mantém o time da Vila na liderança isolada no Grupo A, com 21 pontos, e briga com o Corinthians, que tem 20 pontos, mas um jogo a menos, pela melhor campanha do Estadual nesta primeira fase.

A estratégia inicial do XV de Piracicaba, comandado pelo ex-jogador santista Narciso, funcionou. Pressionou a saída de bola e forçou o erro do Santos. Oswaldo perdeu duas chances de gol, uma delas incrível. Sozinho dentro da área, cabeceou para fora. A defesa do time dirigido por Dorival Júnior estava desarrumada e perdida: falhava até mesmo na saída de bola.

O meia Lucas Lima não encontrava liberdade para fazer o que sabe de melhor: criar jogadas e colocar os companheiros na cara do gol. Mas em uma jogada ensaiada mostrou todo o seu talento. Ao cobrar escanteio curto, ele recebeu a bola de volta e cruzou na área. Gustavo Henrique saltou bem e marcou o gol, de cabeça, aos 40 minutos da etapa inicial.

O segundo tempo foi uma repetição do primeiro. O XV dominava o jogo, tinha mais posse de bola, mas não levava perigo ao gol de Vanderlei. Dorival tentou mudar o panorama do jogo ao colocar mais um atacante. Não deu certo e restou ao treinador fechar o time nos minutos finais para chegar à vitória.

Após a nova vitória, o Santos voltará a jogar no próximo domingo, fora de casa, diante do Rio Claro, pela décima rodada. No mesmo dia, o XV terá pela frente o São Bento, também como visitante. O time de Piracicaba é o quarto colocado do equilibrado Grupo C do Paulistão com 13 pontos.

FICHA TÉCNICA:

XV DE PIRACICABA 0 x 1 SANTOS

XV DE PIRACICABA - Bruno Brígido; Daniel (Julinho), Fábio Sanches, Oswaldo e Thiago Carleto; Magal, Clayton e Aloísio; Henrique Santos (Diney), Patrick (Rivaldinho) e Fabinho. Técnico: Narciso.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Serginho (Paulinho) e Lucas Lima (Rafael Longuini); Gabriel

(Alison) e Joel. Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Gustavo Henrique, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Veríssimo, Henrique Santos e Lucas Ferraz.

PÚBLICO - 5.919 pagantes.

RENDA - R$ 213.320,00.

LOCAL - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.