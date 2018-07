Santos dá adeus à Vila Belmiro contra o Botafogo com desânimo

O Santos precisa de uma vitória sobre o Botafogo neste domingo, às 17 horas, para interromper a sequência de nove jogos sem vencer - seis derrotas e três empates - e diminuir um pouquinho o tamanho do fracasso do time na temporada. A partida será a despedida da equipe da Vila Belmiro em 2014 e a última antes da eleição presidencial. O clima entre os jogadores passou a ser de desânimo após a queda na Copa do Brasil, agravado pelo atraso no pagamento de salários e direitos de imagem e pela incerteza com relação ao futuro.

Nesse cenário negativo, o único otimista é Enderson Moreira, que tenta motivar os atletas. “O jogador brasileiro é diferente e, para ir bem, precisa ter objetivo claro. Quando perdemos a Copa do Brasil, percebemos que o astral acabou”, disse Enderson. “Eles buscam se motivar, mas é difícil encontrar um objetivo para lutar por ele.”

Alguns dos mais importantes titulares não sabem se vão continuar no clube com a troca de comando. Inclusive Robinho, que depende da vontade do Milan, que tem o direito por contrato de interromper o empréstimo ao Santos para colocá-lo em outro clube para, assim, tentar recuperar parte do investimento feito na sua compra.

Como no primeiro semestre de 2015 o Santos só vai disputar o Paulista, Robinho talvez prefira mudar de ares para ganhar mais. E receber em dia.

Um time inteiro ficará sem contrato no dia 31 de dezembro e deverá ser dispensado. Entre esses jogadores, há alguns que chegaram a ser titulares, como Rildo, Jorge Eduardo, Vladimir, Neto e Renato. Também há uma segunda lista de jogadores que o clube pretende negociar, contendo os nomes de Arouca, Mena, Thiago Ribeiro, Patito Rodríguez e Leandro Damião, que não conseguiu justificar a sua cara contratação.

Em compensação, os atacantes Gabriel e Geuvânio, o volante Alison, o meia Lucas Lima, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Caju podem servir de base para o surgimento de um novo Santos, mais forte e competitivo em 2015.