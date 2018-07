Santos dá folga aos jogadores da seleção até sexta-feira

Após a eliminação nas quartas de final da Copa América, com a derrota de domingo para o Paraguai, a seleção brasileira voltou nesta segunda-feira ao Brasil. Assim, os três jogadores poderiam retomar os treinos no CT Rei Pelé já nesta terça - como fará, por exemplo, o goleiro Jefferson no Botafogo. Mas o Santos optou pela folga para Neymar, Ganso e Elano.

Segundo a diretoria santista, a folga foi concedida pelo técnico Muricy Ramalho porque os três jogadores viajaram direto para a concentração da seleção brasileira depois da conquista do título da Libertadores. Além disso, o Santos só volta a jogar no dia 27 de julho, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Santos jogaria no domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, mas a partida foi adiada para o dia 5 de outubro justamente por causa dos desfalques santistas provocados pela seleção - além de Elano, Ganso e Neymar, o time tem três jogadores na Sub-20. E, mesmo com a eliminação do Brasil na Copa América, o adiamento foi mantido pela CBF.