Santos dá ônibus de graça à torcida para lotar o Pacaembu

A diretoria do Santos trabalha para lotar o estádio do Pacaembu na próxima quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Figueirense. A expectativa é de público superior a 30 mil pessoas.

O clube vai oferecer transporte gratuito aos torcedores que moram na Baixada Santista e queiram assistir ao jogo. Proprietários efetivos de camarotes e de cadeiras cativas na Vila Belmiro podem subir a Serra de graça em ônibus alugados pelo clube.

Também para incentivar o torcedor a comparecer ao Pacaembu, a diretoria dará descontos aos sócios. O preço da passagem (ida e volta) será de R$ 35.

Após vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, quarta-feira, em Florianópolis, o Santos tem a vantagem de jogar pelo empate no Pacaembu para garantir vaga na semifinal. Se o Figueirense devolver o placar de 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis.

O Santos vê na Copa do Brasil a oportunidade de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time perdeu dois dos seus últimos três jogos e não conseguiu se aproximar do G-4. O técnico Dorival Junior não pretende poupar jogadores em nenhuma das duas competições.