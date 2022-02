Santos dá parabéns a Neymar e craque diz que caminho dos dois ainda vão se cruzar

Em sua conta no Instagram, o Santos publicou uma foto antiga para parabenizar Neymar por completar 30 anos neste sábado e o atacante do Paris Saint-Germain respondeu que o caminho dos dois ainda vão se cruzar. A imagem tem uma frase escrita à caneta por Neymar com os dizeres "Eu vou, mas eu volto", quando se despediu do clube em 2013 para se transferir ao Barcelona.

Já considerado uma das principais promessas do futebol brasileiro, o atacante fez sua estreia no time profissional do Santos em 7 de março de 2009, aos 17 anos, contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista. Seu primeiro gol saiu pouco tempo depois, diante do Mogi Mirim, na Vila Belmiro, em 15 de março.

Em pouco tempo, começou a encantar por uma habilidade única, com lances plásticos e gols de placa. Pelo Santos, o atacante virou ídolo foi campeão da Copa Libertadores de 2011, da Copa do Brasil de 2010, da Recopa Sul-Americana de 2012 e três vezes do Campeonato Paulista.

Na atual temporada, Neymar fez apenas 14 jogos pelo PSG e contribuiu com três gols e três assistências. Ele teve uma lesão no tornozelo esquerdo em novembro do ano passado e voltou a treinar só nesta semana. O craque brasileiro pode estar à disposição do técnico Mauricio Pochettino para o confrontos contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 15.

Em janeiro, ele teve uma série documental lançada pela Netflix, intitulada Neymar: O Caos Perfeito, que aborda assuntos como carreira, família, vida pessoal, polêmicas e projetos futuros.