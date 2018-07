Santos decepciona e perde de virada do Prudente

O Santos, que foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, está na quarta colocação com 48 pontos, seis atrás do líder Fluminense. Já o Prudente, que jogou mais de dez minutos com dois jogadores a menos, se mantém na lanterna com 24 pontos, 10 atrás do primeiro time eventualmente salvo do rebaixamento.

Apesar da diferença técnica entre as equipes, o Santos demorou para transformar o domínio em gol. Mas mesmo marcado de perto, Neymar - jogando com a camisa 70, em homenagem ao aniversário de Pelé - conseguiu fazer grande passe para Danilo, que avançou pela direita e cruzou na medida para Keirrison, de cabeça, abrir o placar aos 20 minutos.

O gol deu ainda mais tranquilidade ao Santos, que chegou ao segundo gol sem forçar o ritmo. Aos 36, Neymar bateu falta da esquerda, Zé Eduardo ganhou dividida com o goleiro e a bola sobrou para Durval bater com o gol vazio.

Mas o panorama do jogo começou a mudar no início do segundo tempo. Logo aos dois minutos, após uma saída de jogo equivocada de Leo, João Vitor recebeu na área e rolou para Wesley. Com tranquilidade, ele se livrou do marcador, bateu no contrapé do goleiro Rafael e descontou para o Prudente.

Não demorou para que o empate saísse. Sete minutos depois, Danilo tentou cortar um passe e deixou a bola para Rhayner, que invadiu a área e foi derrubado por Edu Dracena. Na cobrança do pênalti, Gilmar bateu bem e empatou.

Embalado pelo gol, o Prudente apertou o ritmo e virou aos 16. João Vitor, ainda no campo de defesa, avançou com liberdade pela direita até o meio-de-campo e fez grande passe para Rhayner, que invadiu a área pela esquerda e rolou para Wesley, meio torto, completar para as redes.

Em desvantagem, o Santos partiu para o ataque e esteve vem próximo do empate. Aos 33 minutos, Leonardo foi expulso após cometer falta em Zé Eduardo. Dois minutos depois, em uma jogada sem bola, Flávio também recebeu o cartão vermelho após agredir o mesmo Zé Eduardo na área. O lance ainda resultou na marcação de um pênalti, que Neymar desperdiçou ao acertar o travessão.

Ficha técnica

Santos 2 x 3 Prudente

Santos - Rafael; Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo; Roberto Brum (Marquinhos), Arouca e Alan Patrick (Alex Sandro); Zé Eduardo, Keirrison (Madson) e Neymar. Técnico: Marcelo Martelotte (interino).

Prudente - Giovanni; Roberto, Flávio Boaventura, Leonardo e Arthur; João Vítor, Anderson Pedra, Sacha e Adriano Pimenta (Rhayner); Wesley e William (Gilmar)(Bil). Técnico: Fábio Giuntini.

Gols - Keirrison, aos 19, e Durval, aos 35 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 2, Gilmar (pênalti), aos 9, e Wesley, aos 16 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Keirrison, Danilo e Edu Dracena (Santos); Anderson Pedra, Wesley e João Vítor (Prudente).

Cartões vermelhos - Flávio Boaventura e Leonardo (Prudente).

Árbitro - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).