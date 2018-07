Santos decide título para ser o 2ª maior campeão estadual

O apito final na Vila Belmiro na tarde deste domingo ou vai dar ao Santos o posto de segundo maior campeão da história do futebol paulista ou confirmar o Osasco Audax, fundado há menos de três anos, como o time mais jovem a ser campeão na era profissional. A final do Estadual reúne o time hegemônico nos últimos anos contra o emergente.

O Santos está na oitava final seguida, a nona nos dez últimos anos. A regularidade rendeu cinco conquistas na última década e fez o clube largar o posto de quarto maior campeão estadual, superar o São Paulo e chegar neste domingo com a possibilidade de igualar o Palmeiras, com 22 títulos. O líder desse ranking é o Corinthians, 27 vezes campeão.

A permanência do Santos entre os primeiros colocados das últimas edições relembra o domínio vivido pelo clube na era Pelé e se explica principalmente pela força quando atua em casa. São 43 jogos de invencibilidade na Vila Belmiro pelo Estadual. A última derrota foi em abril de 2011.

O retrospecto anima o clube a confirmar o segundo título seguido, pois a decisão está empatada. O placar de 1 a 1 na semana passada, em Osasco, faz com que na final, baste a uma das equipes uma vitória simples para sair com o título. O empate leva a decisão para os pênaltis.

Mesmo com a melhor campanha e a vantagem de decidir em casa, o Santos afastou o favoritismo. Para o técnico Dorival Júnior, as últimas edições do Campeonato Paulista dificultam a distinção entre times grandes e pequenos. "Será uma decisão entre dois times grandes porque praticaram um grande futebol ao longo do Campeonato Paulista”, afirmou. “É difícil definir quem é o grande e quem é o pequeno", comentou.

Nesse contexto, Dorival explica que o desafio será na verdade bater a sensação do Estadual. "O Audax é o time a ser batido neste torneio por tudo o que apresentou. Naturalmente, o Santos tem condições de impor seu jogo por atuar na Vila."

Desde que retornou ao Santos, no ano passado, Dorival ainda não foi derrotado na Vila Belmiro. No Campeonato Paulista, foram 17 jogos, com apenas uma derrota (Red Bull).

LEICESTER

Após derrotar o Palmeiras e eliminar São Paulo e Corinthians, restou ao Osasco Audax superar o único grande que falta, o Santos. O técnico Fernando Diniz afirmou que Leicester, zebra que ganhou o Campeonato Inglês, serve como inspiração para o feito.

"O Leicester é um grande exemplo para saber que não existe algo determinado, que quem é pequeno será pequeno e o pobre será pobre para sempre", disse o treinador, que tem formação em psicologia.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X OSASCO AUDAX

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno, Lucas Lima (Ronaldo Mendes) Gabriel e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Junior.

OSASCO AUDAX: Sidão; Francis, Yuri, Bruno Silva e Velicka; Camacho, Tchê Tchê e Juninho; Mike, Bruno Paulo e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Raphael Claus

Horário: 16h

Local: Vila Belmiro, em Santos

Na TV: Band, Globo e SporTV