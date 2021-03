Santos defende vantagem para avançar na Libertadores e ter calendário continental

Com a vantagem de só precisar de um empate para avançar de fase, o Santos visita o Deportivo Lara, nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em Caracas, para o duelo de volta da segunda etapa preliminar da Copa Libertadores. E além de assegurar a chance de buscar uma vaga nos grupos da competição, o êxito diante do time venezuelano assegura, ao menos, a disputa de mais oito jogos por torneios continentais na temporada 2021.

Afinal, os dois duelos com o vencedor de Universidad de Chile x San Lorenzo valeriam a participação na fase de grupos da Libertadores. Mas o time eliminado nessa série terá um consolo: disputar a Sul-Americana de 2021, que nesta temporada também terá sua etapa de grupos, com seis rodadas.

Participar de um torneio continental, independentemente se de primeiro ou segundo escalão, é um objetivo do Santos em um ano no qual precisa lidar com uma grave crise financeira e reforça a aposta em jovens das divisões de base. E passar pelo Deportivo Lara após triunfar por 2 a 1 no jogo de ida, na Vila Belmiro, é necessário para alcançar tal meta.

Sem poder contar mais uma vez com Marinho, em recuperação do condicionamento físico, e Kaio Jorge, com dores, o técnico Ariel Holan reforça a aposta em Soteldo. O atacante venezuelano ainda não brilhou na temporada 2021, tendo atuações apagadas contra São Paulo e Deportivo Lara. E foi um dos poucos titulares poupados diante do Ituano, só entrando no segundo tempo.

Mas a esperança é de que a volta para a Venezuela, onde é idolatrado e fez parte da histórica seleção sub-20 vice-campeã mundial em 2017, o faça recuperar o nível apresentado na Libertadores da temporada passada, quando foi um dos responsáveis por conduzir o time até a decisão.

Quem também atuou apenas em parte do confronto com o Ituano foi o lateral-direito Pará. Recuperado do coronavírus, ele deverá ser titular na Venezuela, o que vai forçar Holan a encontrar um espaço para Vinicius Balieiro no meio-campo. O volante, afinal, mesmo improvisado na lateral, é o artilheiro do time na temporada, com dois gols marcados, um deles no duelo de ida com o Deportivo Lara, o seu primeiro entre os profissionais.

Inclusive, das sete vezes em que o Santos foi às redes na temporada, apenas uma não foi com um jogador formado na sua base. Um cenário que deve se repetir nos próximos, diante da impossibilidade de o clube buscar reforços. "Essas são as regras do jogo. Tenho muita confiança de que nesse semestre, com muito esforço, muito sacrifício, muito trabalho, vamos estar à altura do Santos”, comentou Holan.

Embora o Deportivo Lara tenha sua sede em Barquisimeto, o jogo vai ser disputado no Estádio Olímpico de Caracas, por razões logísticas. O time da casa chega animado após oferecer muitas dificuldades ao Santos na Vila Belmiro e sob a perspectiva de avançar à última fase preliminar da Libertadores com um triunfo por 1 a 0. Será apenas o segundo jogo na temporada do Deportivo Lara, que não tem baixas por lesão.

FICHA TÉCNICA:

DEPORTIVO LARA X SANTOS

DEPORTIVO LARA - Curiel; España, Anzola, Cristopher Rodríguez e Sifontes; Segovia, Bueno, Melean, Barrios e Darwin Gómez; Salazar. Técnico: Martín Brignani.

SANTOS - João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro, Sandry e Soteldo; Lucas Braga e Angelo. Técnico: Ariel Holan.

ÁRBITRO - Víctor Carrillo (Fifa/Peru).

HORÁRIO - 19h15 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Olímpico de Caracas (Venezuela).