Santos defenderá invencibilidade de 18 anos contra o Botafogo-SP

O Santos vai colocar em jogo uma invencibilidade de 18 anos nesta quarta-feira. A partir das 21h30, o time encerrará a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo, um adversário que não o derrota desde 11 de março de 2001.

Desde aquele revés, os times se enfrentaram mais 11 vezes. O Santos venceu as nove primeiras e empatou as duas últimas, no ano passado, pelas quartas de final do Paulistão. Na segunda igualdade, na Vila Belmiro, o time da casa se deu melhor, passando de fase ao triunfar na disputa de pênaltis.

Nesta quarta-feira, a vitória é fundamental para os dois times. O Santos precisa triunfar para buscar o objetivo de garantir o primeiro lugar do Grupo A e também a melhor campanha do Paulistão na fase inicial, ainda que dependa de um tropeço do Red Bull Brasil, diante do Guarani, para isso.

Já o Botafogo é o terceiro pior time na classificação geral do Paulistão. O triunfo é necessário para que o time, hoje com oito pontos, não dependa do resultado do São Caetano, que receberá o São Paulo no Anacleto Campanella e está com sete, para evitar se juntar ao São Bento como as equipes rebaixadas no Estadual.

Em 2001, quando o Botafogo bateu o Santos pela última vez, o time de Ribeirão Preto viveu um dos grandes momentos da sua história recente. Quarto colocado na fase de classificação do Paulistão, eliminou a Ponte Preta nas semifinais e foi vice-campeão estadual, pois perdeu a decisão para o Corinthians. No segundo semestre, jogou pela última vez na elite do futebol nacional, mas foi rebaixado no Campeonato Brasileiro.

O retrospecto geral do confronto é bem favorável ao Santos, com 58 vitórias, 22 empates e 15 derrotas em 95 jogos disputados com o Botafogo, sendo que o jogo mais marcante foi o 11 a 0 aplicados em 1964, com oito gols de Pelé. No Santa Cruz, local do duelo desta quarta-feira, são 15 triunfos do Santos, oito igualdades e cinco derrotas em 28 partidas.

Confira a ficha técnica do último triunfo do Botafogo sobre o Santos:

11/03/2001 - BOTAFOGO 2 x 1 SANTOS

BOTAFOGO - Maurício; Gustavinho, Rogério, Bell e Augusto; Douglas, Róbson Nese, Luciano Ratinho (Cris) e Renato (Jadílson); Leandro (Birinha) e Robert. Técnico: Lori Sandri.

SANTOS - Fábio Costa; André Luis, Rodrigo Costa e Pereira; Russo, Caio, Marcelo Silva, Robert (Júlio César) e Léo; Deivid (Caíco) e Dodô (Rodrigão). Técnico: Geninho.

GOLS - Deivid, aos 15, e Leandro, aos 28 minutos do primeiro tempo; Leandro, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITROS - Paulo César de Oliveira e Anselmo da Costa.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 23.810 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.