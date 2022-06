Santos deve retomar sistema mais precavido diante do Atlético-MG após sequência sem vitórias

Com um jejum de cinco partidas sem vitória, o Santos vai buscar regularidade no Campeonato Brasileiro, sábado, em Belo Horizonte, diante do Atlético-MG. Os mais resultados nas últimas rodadas deverá fazer o técnico Fabián Bustos adotar um esquema mais cauteloso.

O treinador poderá contar com Sandry, Zanocelo e Rodrigo Fernández para o duelo com o rival, que vai buscar reabilitação após a derrota, por 5 a 3, no Maracanã, para o Fluminense.

"Vamos enfrentar uma das melhores equipes do campeonato, ao lado de Flamengo e Palmeiras. Temos de repetir a produção que tivemos em alguns jogos, quando merecíamos ter vencido. Mas para isso teremos de ter um bom aproveitamento nas finalizações", afirmou Bustos.

A falta de vitórias deixa o Santos na décima colocação do Brasileirão, com 13 pontos. Depois do Atlético-MG, o time de Vila Belmiro vai ter Juventude (fora), Red Bull Bragantino (casa) e o clássico com o Corinthians (fora).