Santos define empréstimo do meia Gabriel Pirani ao Cuiabá para o Brasileirão

O Santos acertou o empréstimo do meia Gabriel Pirani junto à diretoria do Cuiabá para a disputa do Brasileirão. O vínculo vai até o final do ano e o valor do passe do atleta não foi estipulado.

Formado nas categorias de base do clube, o jogador já esteve no radar da equipe do Mato Grosso. O atleta já viajou para acertar detalhes do contrato e também realizar os exames médicos.

Gabriel Pirani despontou bem no Santos no ano passado, quando disputou 60 partidas e marcou cinco gols no time profissional. Nesta temporada, porém, o atleta perdeu espaço no grupo e, quando foi acionado, não correspondeu às expectativas.

O vínculo do jogador com o Santos vai até dezembro de 2025 e a diretoria esperar dar mais rodagem à jovem promessa com o empréstimo. A negociação teve o aval do técnico Fabián Bustos.

Em meio à disputa do Brasileiro, Fabián Bustos segue atento aos jovens que vêm se destacando na base do clube. De acordo com o treinador, é importante ter o cuidado de valorizar os jovens, mas também entender o momento de fazer essa transição.