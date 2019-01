Santos define inscritos no Paulistão sem Derlis, Sasha e Daniel Guedes

A lista inicial de inscritos do Santos no Campeonato Paulista conta com apenas 15 nomes em sua relação principal. Nesta sexta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) publicou a lista, que pode ser alterada e ampliada para 26 jogadores até 1º de março, que não conta com atletas que participaram do recente amistoso contra o Corinthians, como o atacante Derlis González.

Derlis foi titular no único teste da equipe para Paulistão, que terminou empatado em 1 a 1, no último domingo, mas ficou de fora dessa relação inicial. Outros ausentes que também disputaram o amistoso foram o lateral-direito Daniel Guedes, o zagueiro Fabián Noguera e o atacante Eduardo Sasha, em um indicativo de que podem estar disponíveis para serem negociados.

A situação do goleiro Vladimir também pode ser a mesma, ainda mais que o clube negocia a contratação do goleiro Everson, que nem foi aproveitado no jogo de quinta-feira do Ceará contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. O meia Bryan Ruiz, que pediu para deixar a Vila Belmiro, e o zagueiro Cleber Reis, que voltou ao clube após período de empréstimo ao Paraná, também não foram incluídos na relação.

A lista do Santos para o Paulistão também não conta com o meia venezuelano Soteldo, que ainda não teve seu contrato regularizado. Ele será incluído posteriormente na lista, assim como o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, que está liberado pelo Atlético Nacional para acertar a sua transferência ao clube e ainda não foi oficializado como reforço.

O Santos vai estrear no Paulistão neste sábado, quando receberá a Ferroviária, na Vila Belmiro, às 17 horas. O clube também enviou à FPF a lista B, com jogadores das divisões de base nascidos até 1998, como o atacante Rodrygo.

Confira os jogadores inscritos pelo Santos no Estadual:

Goleiros: Vanderlei e João Paulo

Zagueiros: Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe

Laterais: Orinho, Victor Ferraz

Volantes: Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Yuri

Meias: Jean Mota

Atacantes: Bruno Henrique, Felippe Cardoso, Copete

A lista B do Santos, com jogadores das categorias de base, tem 19 nomes:

Alexandre Tam, Arthur Gomes, Cadu, Calabres, Gabriel Pirani, Guilherme Nunes, Gustavo Cipriano, Kaio Jorge, Kaíque Rocha, Lucas Lourenço, Lucas Sena, Matheus Guedes, Rodrigo, Sandro, Sandry, Taílson, Victor Yan, Wagner Palha e Yuri Alberto.