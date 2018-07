Santos define últimos detalhes de parceria com Pelé

Pelé discute os últimos detalhes do contrato que vai assinar com o Santos em breve. A ideia da direção da equipe da Baixada Santista é de reintegrar a imagem do Rei do Futebol ao clube. "O projeto é amplo e o Rei vai participar de vários ações. Pelé e Santos é o tipo da soma de um mais um que dá cinco. Ele vai poder fazer o que quiser, até ser presidente. Aceito ser o secretário dele", brincou o presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro.

Com a parceria com Pelé, o Santos quer aumentar o quadro de sócios dos 35 mil atuais para 100 mil no fim de 2012 - ano de seu centenário -, além de atrair novos investidores, principalmente do exterior.

Mercado. O Santos tem esperança que se confirme, nos próximos dias, o interesse do Werder Bremen, da Alemanha, ou Udinese, da Itália, por Zé Eduardo. O dinheiro da venda do atacante seria usado para a compra do centroavante Ricardo Oliveira. Zé Eduardo é neto de italiano e viaja com o seu empresário, neste domingo, para Roma para obter o passaporte comunitário.