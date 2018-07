Santos deixa Falcão, do Futsal, na rua da amargura

SÃO PAULO - A dissolução do time de futsal do Santos, atual campeão da Liga Nacional, deixou o craque Falcão bastante irritado, e meio sem rumo. O Peixe liberou vários jogadores e não garantiu a continuidade da equipe na próxima temporada.

“Fiquei muito chateado com tudo que está acontecendo. Não entendi nada. Não sei se eles acharam que o futsal fosse dar um retorno e isso não aconteceu”, disse. O time de futsal do Santos levou boa quantidade de torcedores para as quadras. O craque Neymar, do futebol de campo, chegou a prestigiar algumas partidas.

O presidente Luis Alvaro não deu explicações aos jogadores. O fato é que Falcão também admitiu a possibilidade de defender o Corinthians em 2012.