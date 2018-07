Santos derrota Bragantino e volta a vencer no Campeonato Paulista

SANTOS - Depois de duas derrotas seguidas, para Mogi Mirim e São Paulo, o Santos voltou a vencer no Paulistão. Jogando na Vila Belmiro, na noite deste domingo, fez 2 a 0 no Bragantino, com gols de Alan Kardec e Borges, e conseguiu se manter na quarta colocação do campeonato, agora com 30 pontos.

Em caso de novo tropeço neste domingo, o Santos perderia a quarta posição para o Mogi Mirim. Mas a vitória evitou que o atual bicampeão paulista caísse para o quinto lugar. Enquanto isso, o Bragantino segue com 23 pontos, ainda dentro do grupo de classificação, na oitava colocação.

Mesmo depois da desgastante vitória sobre o Juan Aurich na noite de quinta-feira, pela Libertadores, o técnico Muricy Ramalho resolveu escalar os astros Neymar e Ganso neste domingo. Mas poupou alguns titulares: Fucile, Edu Dracena, Ibson e Borges - os dois últimos entraram no intervalo.

Apesar de jogar na Vila Belmiro, foi o Bragantino quem ameaçou primeiro. Logo a 1 minuto, a bola cruzou toda a área santista na cobrança de escanteio e foi parar na trave oposta. Na sobra, ninguém aproveitou para marcar o gol. Depois do susto inicial, o Santos passou a controlar a partida.

Com domínio das ações, o Santos fez o gol aos 18 minutos. Após bonita tabelinha com Arouca, Ganso tocou com categoria para Alan Kardec só empurrar para as redes. Aos 23, Alan Kardec teve outra grande chance para marcar, mas falhou feio na hora de finalizar a linda jogada feita por Neymar.

Embalado, o Santos continuou criando chances. Aos 24 minutos, por exemplo, Neymar apareceu sozinho na área e tocou no canto, mas o goleiro Rafael Santos fez linda defesa. O Bragantino só conseguiu reagir aos 32, quando Fernando Gabriel cobrou falta com categoria e acertou a trave santista.

Em apenas sete minutos de jogo no segundo tempo, Jean Pablo levou dois cartões amarelos praticamente seguidos em faltas sobre Neymar e foi expulso. Aí, com um jogador a mais, ficou fácil para o Santos. Aos 10, Borges aproveitou rebote, após o chute de Maranhão bater na trave, e fez 2 a 0.

Depois disso, o Santos passou a desperdiçar chances para ampliar. Aos 14 minutos, por exemplo, Neymar ficou sozinho na área e arriscou a "cavadinha", para encobrir o goleiro, mas Rafael Santos fez a defesa. O placar, no entanto, permaneceu inalterado, com a vitória santista por 2 a 0.

SANTOS 2 X 0 BRAGANTINO

SANTOS - Rafael; Maranhão, Bruno Rodrigo, Durval e Juan; Adriano, Arouca, Henrique (Ibson) e Ganso; Neymar e Alan Kardec (Borges). Técnico: Muricy Ramalho.

BRAGANTINO - Rafael Santos; Junior Lopes, Jean Pablo e Luis Henrique; Victor Ferraz, Diego Paulista (Reinaldo), Éder, Fernando Gabriel e Léo Jaime (Luciano Castán); Romarinho e Giancarlo (Lincom). Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Alan Kardec, aos 18 minutos do primeiro tempo; Borges, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

CARTÃO AMARELO - Fernando Gabriel, Léo Jaime, Jean Pablo, Reinaldo, Junior Lopes, Arouca e Adriano.

CARTÃO VERMELHO - Jean Pablo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.