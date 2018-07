Santos derrota Goiás por 3 a 1 e leva a Copa São Paulo pela segunda vez

SÃO PAULO - Berço de grandes craques, o Santos, enfim voltou a conquistar um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, encerrando um jejum de quase 30 anos. Na manhã desta sexta-feira, aniversário da cidade de São Paulo, o time santista venceu o Goiás, por 3 a 1, no Estádio do Pacaembu, na decisão da 44.ª edição do torneio.

Com esta grande vitória, o Santos encerra o jejum de 29 anos sem levantar o troféu. A última vez havia acontecido em 1984, quando bateu o Corinthians, por 2 a 1, em final disputada no Canindé. Aquele time era formado por jogadores que não ganharam tanto destaque como profissionais. O mais conhecido foi o atacante Gérson, que defendeu Guarani, Atlético-MG e Internacional, além de outros clubes. Ele faleceu em 1994, vítima de toxoplasmose.

O atual time santista, liderado pelos garotos Neilton e Léo Citadini, também consegue um feito que gerações de sucesso não conquistaram. Grandes equipes, formadas por craques como Robinho, Diego, Paulo Henrique Ganso e Neymar não conseguiram o título da Copa São Paulo. Além da conquista de 1984, o clube da Baixada ainda ostentava o vice de 1982 contra a Ponte Preta e o vice de 2010 diante do São Paulo. O troféu foi entregue por Neymar, o maior craque brasileiro da atualidade.

Embalado pela torcida, que lotou o Pacaembu, o Santos dominou o primeiro tempo e poderia ter liquidado a decisão antes do intervalo. Apesar de criar quatro grandes chances antes dos 15 minutos, o time da Vila Belmiro demorou a superar o goleiro Paulo Henrique, destaque goiano.

Os paulistas abriram o placar apenas aos 35 minutos. O lateral Emerson foi derrubado na área pelo zagueiro Aleff. Na cobrança, o meia Pedro Castro bateu no meio do gol e o goleiro quase pegou. Dois minutos depois, o atacante Neilton ampliou. Ele aproveitou falha da defesa adversária, disparou em velocidade e tocou na saída de Paulo Henrique.

Na segunda etapa, o Goiás esboçou uma reação e conseguiu diminuir com o meia Arthur, logo aos três minutos, aproveitando sobra na área. O empate poderia ter acontecido aos oito minutos, mas o meia Liniker bateu pênalti para fora.

A cobrança desperdiçada pelos goianos deu novo fôlego para os santistas, que chegaram ao terceiro gol, aos 17 minutos. Após bela tabela com Neilton, o atacante Giva invadiu a área e bateu cruzado, no canto direito de Paulo Henrique, definindo a conquista do título da Copa São Paulo pelo Santos.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 3 SANTOS

GOIÁS - Paulo Henrique; Péricles, Felipe, Allef (Arthur) e Mário Sérgio; Rodrigo, Túlio, Liniker e Jarlan (Murilo); Erik e Paulo (Caio). Técnico - Augusto César

SANTOS - Gabriel Gasparotto; Alisson, Walace, Jubal e Emerson; Lucas Otávio, Leandrinho, Pedro Castro e Léo Citadini; Neilton (Lucas Crispim) e Giva. Técnico - Claudinei Oliveira

GOLS - Pedro Castro, aos 35, e Neilton, aos 37 minutos do primeiro tempo; Arthur, aos 3, Giva, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima

CARTÕES AMARELOS - Péricles, Aleff e Túlio (Goiás); Léo Citadini e Leandrinho (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Péricles (Goiás).

RENDA - R$ 266.125,00.

PÚBLICO - 25.172 torcedores.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

48min - Apito final. O Santos é campeão da Copa São Paulo de 2013!

45min - Péricles leva o segundo cartão amarelo e é expulso.

42min - Santos prende a bola no ataque e tenta fazer o tempo passar.

37min - Pedro Castro sobe de cabeça e coloca para fora. Santos se aproxima do título e Goiás parece não ter forças para reagir.

31min - 25.172 torcedores no Pacaembu e renda de R$ 266.125. O Santos mexe: Diego Cardoso por Giva e Paulo Ricardo por Léo Cittadini.

26min - O Goiás perde duas chances seguidas. Na primeira, Gabriel espalmou e no minuto seguinte, Eric saiu na cara do goleiro, mas chutou por cima. O jogo fica movimentado e cheio de chances.

24min - Paulo Henrique faz bela defesa! Após escanteio do Santos, Jubal cabeceia no ângulo e o goleiro do Goiás foi buscar.

21min - Murilo entra no lugar de Jarlan no Goiás.

19min - Quase o Santos faz o quarto! Neilton fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Giva, que fechava na pequena área. A bola passou muito perto.

17min - GOOOOOOOL do Santos! Neilton e Giva tabelam e o camisa 11 entra na área e finaliza com tranquilidade. 3 a 1!

13min - Jogo esquenta e tem divididas duras. Gol do Goiás incediou o jogo e deixou as duas equipes em estado de alerta.

10min - Cartão amarelo para Túlio, do Goiás.

8min - Lineker chuta para fora, ao lado do gol! Gabriel ainda foi bem para a bola.

7min - Pênalti para o Goiás! Walace perde o tempo de bola e derruba Eric.

6min - Goiás leva perigo e começa a rondar mais a área santista. Time se animou com o gol e pressiona.

3min - GOOOOOOL do Goiás! Arthur, que acabou de entrar, recebe na área e chuta no canto de Gabriel. O time diminui.

1min - Recomeça a partida e o Goiás mudou: o zagueiro Allef deu lugar ao atacante Arthur.

INTERVALO

Felipe: "Com duas falhas seguidas, quando era para dar apenas um toque, quisemos dar dois e tudo deu errado."

Neilton: "O time deles marca muito bem, mas estamos com vantagem e tentar descansar para confirmar a vitória no segundo tempo."

PRIMEIRO TEMPO

47min - Termina o primeiro tempo! Santos vence por 2 a 0.

46min - Goiás consegue tabela e chuta com perigo, mas para fora.

43min - Goiás está nitidamente nervoso e inseguro. O time vai ter que tentar se acertar no intervalo para buscar a reação - os dois gols do Santos surgiram de falhas da defesa.

37min - GOOOOOOOOOL do Santos! Goiás perde a bola com Felipe ao tentar sair jogando e Neilton sai na cara do goleiro para definir a jogada. 2 a 0!

35min - GOOOOOOOOOOOL do Santos! Pedro Castro cobra e a bola passou por baixo do corpo do goleiro. 1 a 0!

33min - Pênalti para o Santos! Allef falhou ao tentar proteger a saída de uma bola, Emerson insistiu no lance, brigou e foi derrubado.

30min - Goleiro têm se destacado até agora. Gabriel Gasparotto e Paulo Henrique têm demonstrado segurança, enquanto os jogadores de linha erram demais.

25min - Péricles, do Goiás, recebe o cartão amarelo.

22min - Cartão amarelo para o santista Léo Cittadini. Goiás assumiu o comando do jogo e adiantou a marcação. Santos aposta no contra-ataque.

18min - Partida fica mais equilibrada e Goiás melhorou. Agora a bola fica mais entre as intermediárias e times demonstram insegurança para armar jogadas e preferem chutar de longe.

13min - Irreconhecível, o Goiás não passou do meio de campo até agora. Santos joga bem pelas laterais e Pedro Castro tem armado boas jogadas tabelando com os atacantes. Apesar do domínio e do espaço, o time finalizou pouco.

10min - Santos perde grande chance! Após cruzamento, a bola sobra para Giva, que chuta por cima do gol.

6min - Paulo Henrique evita o gol do Santos! Giva saiu na cara do goleiro, que fez bela defesa. Goiás está assustado e deixa muito espaço.

5min - Laterais goianos sofrem para marcar ataque veloz do Santos, que pressiona e chega com perigo.

3min - Nervoso, time do Goiás erra muitos passes e não consegue manter a posse de bola.

2min - Santos começa pressionando. Tabela entre Neilton e Leandrinho quase resulta em gol. Defesa goiana travou na hora o chute de Leandrinho.

1min - Começa a decisão!