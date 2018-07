Santos derrota o Botafogo e entra no G-4 do Campeonato Brasileiro

O Santos está cada vez mais firme na briga por uma vaga no G-4. Após um período de derrotas, obteve nesta quarta-feira a segunda vitória seguida, ao fazer 1 a 0 no Botafogo, fora de casa, e afastar de vez a má fase. Com o triunfo no Rio, foi a 42 pontos e manteve-se entre os times que lutam na parte de cima do Brasileiro.

A vitória não foi fácil. O time carioca estava embalado por seguidas vitórias, teve o apoio incondicional da torcida e, além disso, está mais acostumado com o péssimo estado do gramado da Arena Botafogo. O gol que de Zeca logo aos 4 minutos do primeiro tempo - o lateral desarmou Neilton numa saída de bola, avançou e da meia-lua bateu forte, de direita – deu a impressão de que o Santos dominaria o jogo. Não foi, entretanto, o que ocorreu.

O Botafogo recuperou-se rapidamente do baque e com uma proposta ofensiva, além de também empurrado por sua torcida, passou a pressionar bastante. A consequência é que criou várias oportunidades de gol. Sorte do Santos que faltava eficiência aos botafoguenses no momento de concluir.

Dudu Cearense e Neilton perderam boas oportunidades e, a rigor, a melhor chance acabou sendo uma bola no travessão num lance em que o zagueiro Gustavo Henrique tocou de cabeça para trás e quase complica o goleiro Vanderlei. O Santos tentava contra-atacar e até tinha espaço. Mas errava muitos passes e, com isso, perdia a possibilidade de impor uma vantagem maior. Ricardo Oliveira praticamente não tocou na bola na etapa, pois ela não chegava.

Na etapa final, o jogo ficou um pouco melhor para o Santos. O Botafogo, ansioso e apressado para tentar empatar, passou também a errar muitos passes. O problema é que o time paulista não sabia aproveitar os vacilos do adversário.

Com o passar do tempo, a partida ficou franca, com ambas as equipes criando boas chances, mas pecando na pontaria. O Santos teve uma num contra-ataque com Ricardo Oliveira, mas o artilheiro bateu equivocadamente, por cima do gol. O Botafogo chegou com perigo num chute de Neilton de fora da área, mas a bola acabou passando perto da trave. Em outra ocasião, Vanderlei fez ótima defesa em chute de Camilo.

A partir daí, o Santos claramente preocupou-se mais em segurar o resultado do que em marcar o segundo gol. A consequência é que a pressão do Botafogo. Vanderlei fez grande defesa aos 48 e, no último lance do jogo, o goleiro Sidão tentou o empate, com uma bicicleta. Mas a bola foi nas mãos de Vanderlei e o Santos teve a vitória garantida.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 SANTOS

GOL - Zeca, aos 4 minutos do primeiro tempo.

BOTAFOGO - Sidão; Emerson (Rodrigo Pimpão), Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luis; Bruno Silva, Dudu Cearense (Leandrinho), Diogo Barbosa e Camilo; Neilton e Canales (Vinícius Tanque). Técnico: Jair Ventura.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz (Caju), Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno (Iuri), Lucas Lima (Lucas Veríssimo) e Jean Mota; Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

JUIZ - Paulo Henrique Volkopff.

CARTÕES AMARELOS - Jean Mota, Bruno Silva e Rodrigo Pimpão.

PÚBLICO - 11.422 pagantes.

RENDA - R$ 185.240,00.

LOCAL - Arena Botafogo, no Rio.