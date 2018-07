Santos descarta 'relaxar' na reta final do Brasileirão

"Entendo o jogo como decisivo para o Grêmio, que ainda luta por vaga na Libertadores, é decisivo para nós também. Precisamos do resultado em razão da nossa sequência negativa. Já são três empates, logo com o time que menos empata no Brasileiro", declarou Martelotte.

O capitão santista Edu Dracena reforçou o discurso do treinador e avisou que o time não vai "relaxar" nas últimas rodadas. "Somos profissionais e conquistamos o respeito de todos este ano. Não é porque não estamos brigando pelo título, vamos entrar relaxados. Temos que honrar nossa camisa. Além disso, serão jogos decisivos para as outras equipes e, por isso, devem ser importantes para a gente também", comentou.