Santos descarta usar reservas e escala titulares contra o Rio Claro

Insatisfeito com o rendimento da dupla de zaga - o time sofreu quatro gols de bola parada nos últimos três jogos -, ele colocou o garoto Gustavo Henrique, de 1,95m, no lugar de Werley. No treino desta terça-feira, que foi fechado aos jornalistas, Marcelo Fernandes dedicou boa parte do tempo ao ajuste do posicionamento da equipe nas jogadas de bola parada. "Não dá para vacilar no jogo. Treinamos bastante para não errar", disse Gustavo Henrique.

A suspensão de Geuvânio abrirá mais uma chance para Gabriel. Ele ainda não deslanchou na temporada - também foi mal no Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira - e está longe do jogador que terminou 2014 como artilheiro da equipe.

O Santos tem a segunda melhor campanha do Paulistão com dois pontos a mais do que o Palmeiras e não quer perder esta posição para poder ter a vantagem do mando de campo na semifinal. Por isso, Marcelo Fernandes resolveu escalar a força máxima em busca da vitória contra um time que ainda corre um pequeno risco de ser rebaixado.