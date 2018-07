Santos desembarca em Barcelona para jogo pelo Troféu Gamper

BARCELONA - O elenco do Santos já está em Barcelona. Após pouco mais de 13 horas de viagem, os jogadores do time da Vila Belmiro desembarcaram na cidade espanhola, onde vai vão enfrentar na próxima sexta-feira, no Camp Nou, o Barcelona pelo Troféu Joan Gamper, um torneio amistoso organizado pelo clube catalão.

Apesar do desgaste provocado pela viagem, que teve uma escala em Madri, os jogadores do Santos ainda vão treinar nesta terça. A atividade será realizada no CT do Barcelona e terá a função de reabilitar e também ambientar o elenco santista ao fuso horário europeu.

"Tivemos uma viagem cansativa e desgastante. Mas todos estamos muito felizes em vir com o Santos para Barcelona e representar este clube em uma grande partida como esta", disse o atacante Neilton.

A partida desta sexta faz parte do acordo firmado entre Santos e Barcelona na transferência de Neymar ao time catalão. A partida, inclusive, será a primeira do atacante brasileiro no Camp Nou após ser contratado pelo seu novo clube.

Santos e Barcelona já se enfrentaram pelo Troféu Joan Gamper, em 1998, e a equipe espanhola se deu melhor na disputa de pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

A partida da próxima sexta, além de marcar o reencontro de Neymar com o Santos, será o primeiro duelo entre os clubes após o Mundial de Clubes de 2011, vencido pelo Barcelona por 4 a 0. O time paulista deve entrar em campo com a base dos últimos jogos, mas vai promover a estreia do atacante Thiago Ribeiro, recém-contratado junto ao Cagliari, da Itália.