Santos desembarca na Alemanha antes de ir ao Japão

FRANKFURT - A delegação do Santos já desembarcou em Frankfurt, na Alemanha, onde fará escala de um dia antes de seguir para o Japão, sede do Mundial de Clubes. Para acelerar a adaptação ao fuso horário e amenizar o desgaste da longa viagem, os jogadores irão fazer nesta terça-feira até um treino leve na academia do hotel alemão.

Antes de embarcar para a disputa do Mundial no Japão, na noite de segunda-feira, a delegação santista teve uma bonita demonstração do apoio da torcida. Desde a saída da cidade de Santos até na chegada ao aeroporto em Guarulhos, os torcedores compareceram em grande número, tentando passar força e energia para o time.

"Foi bonito ver a paixão e a emoção do torcedor", admitiu o meia Elano, já em Frankfurt, em entrevista à ESPN Brasil. "A viagem foi boa, deu para descansar bastante. A dificuldade para chegar até esse momento foi muito grande. Agora é ter tranquilidade e se preparar a cada dia", completou o jogador do Santos.

O embarque para a cidade de Nagoya, no Japão, acontecerá nesta quarta-feira, com previsão de chegada apenas na quinta. E o Santos fará sua estreia no Mundial de Clubes no dia 14 de dezembro, contra um adversário ainda indefinido - pode ser Monterrey (México), Kashiwa Reysol (Japão) ou Auckland City (Nova Zelândia).