Santos desiste de contratar o zagueiro Alex Silva, do Flamengo

SANTOS - O Santos desistiu da contratação do zagueiro Alex Silva. As negociações vinham se arrastando há mais de duas semanas e os dirigentes da Vila Belmiro tinham a esperança de conseguir anunciar o terceiro reforço da temporada ainda na noite desta sexta-feira, mas o clube paulista não chegou a um acordo com o Flamengo.

Alex Silva era um pedido do técnico Muricy Ramalho, que pretendia incluir o seu nome na relação dos 25 inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, com o objetivo de melhorar o aproveitamento do time nas bolas altas, tanto na defesa quanto no ataque.

"Além de o Santos pagar os salários do Alex Silva, o Flamengo exigia uma compensação pelo empréstimo e não houve acordo", explicou o vice-presidente da diretoria, Odílio Rodrigues, nesta sexta.

Após apresentar Fucile no começo da tarde, na Vila Belmiro, o dirigente adiantou que o zagueiro deveria ser anunciado até esta noite e informou que, se as negociações não chegassem a bom termo, o clube já tinha o plano B para a posição. "Agora, vamos estudar novas situações. Entre hoje e segunda-feira não deveremos fechar com ninguém".

O vice santista também disse que considera difícil a recontratação de Zé Roberto em razão dos altos salários pedidos pelo representante do meia de 37 anos. Odílio garantiu que a contratação do jogador a tempo de ser inscrito para a fase de grupos da Libertadores está totalmente descartada.

"Zé Roberto está em situação rescisória com o clube dele (Al Gharafa, do Catar) e não está fácil o acordo porque envolve dinheiro. Qualquer negociação com outro clube agora poderia atrapalhar a rescisão dele. E, como o pedido salarial do seu representante é um valor alto, suspendemos os entendimentos. Com as pretensões salariais apresentadas, fica impossível a contratação até para a segunda fase da Libertadores", explicou.