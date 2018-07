Santos desiste de recontratar Kléber, do Inter

SÃO PAULO - O Santos encerrou as conversas pelo lateral esquerdo Kléber, do Internacional e não vai mais tentar recontratar o jogador. Segundo o presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, o salário pedido pelo jogador está fora dos padrões do clube.

"Desistimos definitivamente. Há uma incompatibilidade. É um grande jogador, mas assumimos o Santos com o propósito firme de não gastar mais do que arrecadamos. Tem dado certo. O time do Santos encareceu muito com as vitórias e não vamos fazer maluquices para contratar", disse Luis Álvaro ao ESPN.com.br.

Kléber defendeu o Santos de 2005 a 2008, quando mudou-se para o Inter. Na Vila Belmiro, conquistou dois Campeonatos Paulistas, em 2006 e 2007. Com o Santos fora do caminho, o Vasco, outro interessado, ganha força para tentar levar Kléber.

2012

A contratação de um lateral esquerdo seria um pedido do técnico Muricy Ramalho, que neste final de ano teve que improvisar o zagueiro Durval na posição devido aos constantes problemas físicos do veterano Léo.

Mas Luis Álvaro afirma que a prioridade do Santos era a contratação de um lateral direito, problema que foi solucionado com o acerto por Jonas, do Coritiba - o ex-titular Danilo foi negociado com o Porto. O presidente garante que agora só se concentrará em contratações em 2012 e de forma moderada. O principal objetivo, diz o dirigente, é manter a base do time que venceu o Paulistão e a Copa Libertadores deste ano.

"O espírito e a ideia do Santos é manter o máximo possível a equipe que vem jogando junto há quase dois anos. Temos sete titulares que jogaram juntos no primeiro semestre. Talvez isso explique um pouco o nosso sucesso. Barcelona e Uruguai ganharam esse ano por que mantiveram seus times", concluiu Luis Álvaro.