Santos desiste de Ricardo Oliveira e Diego Cavalieri

O clube não conseguiu negociar com o Al-Jazira, dono dos direitos do jogador, que não pretende emprestar novamente o atacante, atualmente no São Paulo. Para o clube árabe, Ricardo Oliveira só permanecerá no Brasil se for com contrato definitivo.

De acordo com o Santos, o Al-Jazira pediu R$ 16,8 milhões pelo atacante, 50% do valor que eles pagaram para tirá-lo do Betis, da Espanha, no ano passado. "Temos conhecimento da posição do Al-Jazira. Por isso, neste momento, o Ricardo Oliveira é um nome totalmente descartado", disse o diretor de futebol Pedro Luiz Conceição.

Além de Ricardo Oliveira, o Santos descartou nesta quinta o goleiro Diego Cavalieri, ex-Palmeiras, que pertence ao Liverpool, da Inglaterra, mas está emprestado ao Cesena, da Itália. "Não houve acerto nas condições financeiras", explicou Pedro Luiz.

O Santos agora corre atrás de um outro goleiro, já que ficou apenas com o titular Rafael. Felipe, que seria o reserva, deve deixar o clube no ano que vem.