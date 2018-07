Santos desmente ameaça de prisão ao presidente do clube

O Santos divulgou uma nota na tarde desta quarta-feira negando o mandado de prisão do presidente Odílio Rodrigues. Segundo informações da assessoria do dirigente, "em nenhum momento o clube recebeu qualquer citação nesse sentido." A polêmica começou após reportagens sobre a entrega de listagem de associados das chapas dos candidatos à eleição do clube. O advogado da chapa do candidato Modesto Roma Jr., Raphael Vita Costa, disse à ESPN que fez uma petição sobre o caso: se uma nova liminar pedida por ele não fosse respeitada, um mandado de prisão poderia ser expedido, além da aplicação de uma multa diária no valor de R$ 1 mil.

Modesto Roma Jr. teria pedido à presidência do Santos uma lista completa dos associados do clube. Os dados fornecidos, porém, estavam incompletos. O advogado da chapa de Modesto Roma Jr. disse também que o estatuto do Santos não fala que a lista é direito somente dos candidatos, mas sim de todos os associados.

O Santos desmente a informação. Segundo nota oficial, o clube não descumpriu nenhuma decisão judicial no que se refere à disponibilização da listagem de sócios. "(O clube) vem obedecendo e respeitando à risca o artigo 37 do estatuto social, que determina a entrega "física" da listagem somente após o registro das chapas". A eleição no Santos está marcada para o próximo dia 6. Cinco chapas foram registradas e concorrem no pleito. O vencedor administrará o clube pelos próximos três anos, a partir de 1º de janeiro de 2015.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Santos FC vem a público desmentir veementemente as "notícias" divulgadas hoje na A Tribuna Online e no site da ESPN sobre a ameaça de prisão do Presidente do Santos FC por não cumprir decisão judicial de entrega de listagem de associados as chapas dos candidatos à eleição do Clube. Em nenhum momento o Clube recebeu qualquer citação nesse sentido. Conforme documentos anexos, o Clube recebeu um Mandado de Intimação determinando uma multa diária de R$ 1.000,00 caso as listagens não fossem disponibilizadas em 3 dias para as chapas. Além disso, o Santos FC não descumpriu nenhuma decisão judicial no que se refere à disponibilização da listagem de sócios. Pelo contrário, vem obedecendo e respeitando a risca o artigo 37 do estatuto social, que determina a entrega "física" da listagem somente após o registro das chapas.

As chapas foram inscritas na semana passada e a Secretaria Social do Clube analisou as mesmas como é sua obrigação. Antes da entrega das chapas, o Estatuto obriga o Clube a somente afixá-la para consulta na secretaria social e assim foi feito em 6 de outubro e em 6 de novembro. Além disso, o Clube colocou as listagens disponíveis no seu site oficial. O Santos FC esclarece também que a ação de exibição de documentos movida por integrante de uma das chapas teve seu pedido liminar para entrega da lista indeferido em 1ª instância. Já no Tribunal de Justiça de SP, através de um agravo de instrumento, a liminar foi concedida, mas imediatamente em seguida o Clube obteve êxito em pedido de reconsideração, que determinou o cumprimento do artigo 37 do estatuto do Clube, com a disponibilização da listagem na Secretaria Social para consulta, o que já havia sido feito pelo Santos FC desde outubro. O Santos FC esclarece, ainda, que em total cumprimento ao mencionado artigo 37, agora com o registro de todas as chapas, disponibilizou na data de hoje, através de meio eletrônico (pen drive), a retirada das listagens por todas as chapas concorrentes.