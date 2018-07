Santos desmente interesse por Adílson Batista

"A gente não pensou no Adílson e o nome dele não foi comentado nas nossas reuniões", garantiu Odílio. O diretor de futebol, Pedro Luís Nunes Conceição preferiu não se posicionar a respeito do assunto. "Vou manter a minha postura de não falar sobre nomes. Acho isso desnecessário porque gera especulação e só causa falsa expectativa", esquivou-se o dirigente.

Logo depois de ter mandado Dorival Júnior embora, a direção santista admitiu que Abel Braga é o treinador preferido para comandar o time na tentativa de conquista da Libertadores em 2011. Abel já teria até conversado com os dirigentes da Vila sobre os reforços necessários para o Santos entrar forte na competição continental.

O presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro admitiu no fim de semana passada ter conversado por telefone com Braga e que o treinador do Al Jazira tem grandes possibilidades de assumir o Santos em dezembro. Mas disse também que ele não é o único nome cogitado. De acordo com Luís Álvaro, Paulo Autuori e Ricardo Gomes são outros técnicos que têm perfil para ser o sucessor de Dorival.