Santos deve acertar com lateral Cicinho, diz Ponte

O dirigente da Ponte mostra otimismo com o futuro acerto, que deve alcançar o valor da multa rescisória do lateral, estipulada em R$ 10 milhões. Confiante na transação, o clube até já estaria buscando reforços para a posição, juntamente com o técnico Paulo César Carpegiani.

Recentemente, a diretoria santista revelou que pretende anunciar pelo menos um reforço antes do retorno do Brasileirão, na próxima semana. Nos bastidores, o clube tenta buscar jogadores fora do País. O lateral-esquerdo Mena, do Universidad de Chile, é um dos alvos do Santos. Também há sondagens com argentinos do Newell''s Old Boys.