Santos deve anunciar a contratação do atacante Paulinho, do Flamengo

O atacante Paulinho está perto de ser anunciado como reforço do Santos para a próxima temporada. Fora dos planos do Flamengo, ele foi autorizado a conversar com o clube paulista. O negócio deverá ser fechado por empréstimo de um ano pelo valor de R$ 300 mil.

Há poucos dias Paulinho recebeu críticas da torcida do Flamengo por ter aparecido em ma rede social com a camisa do Corinthians. Agora, vai para o clube da Vila Belmiro já como uma possível reposição para a perda do meia Marquinhos Gabriel, que pertence ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e não deve ter o contrato renovado, e do atacante Leandro, que volta ao Palmeiras.

Detalhes no contrato impedem o anúncio oficial da contratação de Paulinho. O Santos vai bancar 100% dos salários do jogador de 27 anos e tem prioridade na compra dele. Outro alvo do Santos, o zagueiro Thiago Heleno, que estava no Figueirense, acertou sua ida para o Atlético-PR.