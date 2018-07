Santos deve anunciar Eduardo Vargas e Bruno Uvini até o fim do ano

SÃO PAULO - O Santos está perto de confirmar oficialmente a chegada de dois reforços até a virada do ano. O Napoli deve ceder por empréstimo pelo período de um ano e meio o atacante chileno Eduardo Vargas e também o zagueiro Bruno Uvini, revelado pelo São Paulo, que entrou na negociação por sugestão do clube italiano.

O defensor de 22 anos não tem atuado no time europeu e, por isso, a diretoria sugeriu que o Santos pudesse também receber o jogador para dar a ele ritmo de jogo e visibilidade para futuras transferências. Para poder ter Vargas, a diretoria santista aprovou a ideia.

Para trazer o atacante chileno, o Santos enviou à Itália dois representantes para negociar com o Napoli. O jogador, porém, também interessava ao São Paulo e a outros três times europes, mas o fato de o clube da Vila Belmiro ter iniciado as conversas antes que os concorrentes fez diferença.

O reforço é considerado fundamental para a cúpula santista, que considera o ataque do time setor prioritário para buscar reforços. No entender da diretoria, a falta de opções ofensivas impediu o Santos de ir além do sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Para tentar solucionar o problema o clube já trouxe o atacante Leandro Damião, do Inter, por R$ 41 milhões - com ajuda de um fundo de investimento inglês.