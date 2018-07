Santos deve anunciar são-paulino Cícero como reforço no dia 3

SÃO PAULO - O meia Cícero está perto de trocar o São Paulo pelo Santos. Insatisfeito com a reserva no time do Morumbi, o jogador já tinha manifestado interesse em deixar o clube e a própria diretoria admitiu que não ia se opor à vontade do atleta.

"A negociação está bem encaminhada, mas só confirmamos algum reforço quando o contrato já está assinado", afirmou o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues. A tendência é que a oficialização do reforço seja somente na reapresentação do elenco, marcada para o dia 3 de janeiro.

Junto com Cícero, devem chegar também o volante Renê Junior, da Ponte Preta, e o lateral-esquerdo Guilherme Santos, do Figueirense. Os três são agenciados pelo mesmo empresário, Eduardo Uram. Até o momento apenas o zagueiro Neto, ex-Guarani, foi anunciado para o ano que vem.