Santos deve apresentar o atacante Leandro Damião no dia 9 de janeiro

SÃO PAULO - O jogador mais caro da história do futebol brasileiro, Leandro Damião, será apresentado oficialmente pelo Santos no dia 9 de janeiro. O clube quer transformar a chegada do atacante em evento grandioso, dispensou usar o estádio Vila Belmiro ou o CT Rei Pelé como local e pensa em outras opções.

O atacante foi contratado pelo Inter por R$ 41 milhões, valor bancado totalmente pelo fundo de investimentos inglês Doyen Sports. O jogador assinou contrato válido pelos próximos cinco anos e chega com o intuito de ser o novo artilheiro da equipe. A diretoria priorizou o ataque por entender que a falta de poderio no setor limitou o time de 2013 a fazer campanha melhor do que o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro.

Antes de Damião, no dia 6, a diretoria deve apresentar oficialmente o novo técnico, Oswaldo de Oliveira. Ex-Botafogo, o treinador assinou contrato por um ano e chega para a terceira passagem no clube da Vila Belmiro. A primeira foi em 1997, como auxiliar-técnico de Vanderlei Luxemburgo, e a segunda foi em 2005, já como efetivo no cargo.