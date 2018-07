Santos deve confirmar o atacante Rildo, da Ponte Preta, como reforço

SÃO PAULO - O atacante Rildo, da Ponte Preta, está perto de fechar com o Santos. A transferência de R$ 9,6 milhões deve ser bancada pelo fundo de investimentos inglês Doyen Sports, o mesmo que contratou Leandro Damião do Inter por R$ 41 milhões. “Temos a necessidade de vender do jogador e o Santos já fez consulta. Estamos discutindo valores”, disse o presidente do clube campineiro, Márcio Della Volpe.

O dirigente explicou que Atlético-MG e Inter também se interessaram pelo jogador, mas ao contrário dos Santos, as consultas não progrediram. Rildo tem 24 anos e foi um dos destaques da Ponte Preta na campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana e com o rebaixamento do time à Série B, é um dos atletas listados para transferência.

O Santos ainda não confirma oficialmente a negociação e até o momento trouxe durante esta janela de transferências o técnico Oswaldo de Oliveira e o atacante Leandro Damião, trazido pela mesma empresa que deve finalizar a chegada de Rildo como reforço. O clube da Vila Belmiro tem em sua previsão orçamentária para 2014 gastar R$ 3,6 milhões para contratar jogadores e, por isso, aposta em parcerias para concretizar a vinda de atletas.