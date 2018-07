Santos deve estrear camisa cinza neste sábado na Vila

O Santos deve estrear o seu terceiro uniforme, com camisas e calções na cor cinza, neste sábado, contra o Avaí, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Aprovado pelo Conselho Deliberativo no mês de julho, o uniforme só foi lançado oficialmente nesta quinta-feira, ao lado dos novos modelos tradicionais (todo branco e listrado).

O uniforme cinza foi alvo de uma disputa entre o Santos e os fornecedores esportivos (Nike e Netshoes). Insatisfeita com o fato de o uniforme ter sido aprovado na gestão anterior, a diretoria cancelou o lançamento quatro vezes. Paralelamente, o departamento de marketing iniciou conversas com um novo parceiro - o contrato atual termina em dezembro. Com a demora para o lançamento, o clube perdeu arrecadação com a venda dos novos uniformes.

Neste sábado, o Santos procura vencer o Avaí para tentar a sétima vitória consecutiva na Vila Belmiro. O desempenho como mandante foi um dos principais motivos para o time conseguir se distanciar da zona de rebaixamento - hoje, a diferença é de cinco pontos para a zona da degola. O técnico Dorival Junior pretende escalar todos os titulares para dar continuidade à arrancada.