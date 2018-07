Santos deve fechar a contratação de Vargas até o fim desta semana

SÃO PAULO - O Santos deve fechar a contratação do chileno Eduardo Vargas por empréstimo até o fim desta semana. Dirigentes do clube estão na Itália para conversar com representantes do Napoli e confirmar os últimos detalhes do acerto do atacante que deve ser o segundo reforço do clube da Vila Belmiro para a temporada 2014. O primeiro foi Leandro Damião, em uma transferência de R$ 41 milhões.

A pendência entre Santos e Napoli é como será realizado o pagamento pelo empréstimo. O clube italiano propõe abater parte das parcelas usadas para bancar a compra do goleiro Rafael Cabral, no meio do ano. Já os santistas discordam disso, pois não consideram vantajoso abrir mão de receber dinheiro de uma venda em troca de um contrato de empréstimo.

Além de ter acertado com Leandro Damião e o técnico Oswaldo de Oliveira, o Santos também negocia com o meia Diego, do Wolfsburg, que é, porém, uma negociação considerada bem mais difícil do que ser concretizada. No caso de Vargas, estão na Itália para fechar negócio o superintendente de futebol André Zanotta e o empresário Paulo Affonso, que já intermediou a negociação do goleiro Rafael.

Eduardo Vargas foi titular do Grêmio na temporada e peça importante da seleção chilena. O atacante de 24 anos despontou para o futebol em 2012, quando foi destaque da Universidad de Chile na conquista da Copa Sul-Americana.