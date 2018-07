Santos deve oficializar a contratação de Thiago Ribeiro neste sábado

SANTOS - O Santos deve oficializar a contratação de Thiago Ribeiro na manhã deste sábado (20). A equipe de Vila Belmiro já pagou a primeira parcela para o Cagliari, antigo clube do atacante e agora só aguarda a realização dos exames médicos para fechar contrato com o ex-cruzeirense. Ele deve assinar até julho de 2017 e começar a treinar imediatamente.

O empresário Juan Finger disse que Thiago Ribeiro só espera a ordem dos dirigentes do Cagliari e do Santos para embarcar de volta ao Brasil. Ele deve fazer os exames médicos no começo da semana, assinar contrato até julho de 2017 e começar a treinar imediatamente para entrar no time. O empresário não confirmou que o Santos vai pagar R$ 10 milhões ao Cagliari. “É um pouco menos do que isso.” Uma fonte ligada à diretoria revelou que o Santos vai pagar 3 milhões (R$ 8,8 milhões).

Ex-jogador de São Paulo e Cruzeiro, o atleta de 27 anos está defendendo o Cagliari desde a temporada 2011/2012 do futebol europeu e chegaria à Vila Belmiro como um "consolo" depois de o clube ter fracassado nas tentativas de contratar Robinho, do Milan, e outros nomes como os atacantes Kleber, do Grêmio, Giuliano, ex-Inter e hoje no Dnipro, da Ucrânia, e Scocco, do Newell''s Old Boys.