Santos deve ter a saída de até cinco jogadores nos próximos dias

SÃO PAULO - Enquanto tenta fechar com reforços de peso no setor ofensivo para a próxima temporada, o Santos já tem pronta a lista de pelo menos cinco jogadores que devem deixar o clube nesta janela de transferências.

O primeiro a sair foi o volante Marcos Assunção, que procura um time para encerrar a carreira em 2014 depois de ter atuado em apenas 12 jogos na última temporada. O meia Renato Abreu também teve pouco espaço na equpe do técnico Claudinei Oliveira e agora está livre para assinar com outro clube. Sem agradar à torcida, o atacante Éverton Costa não terá o empréstimo renovado e voltará para o Coritiba.

Emprestado ao Santos pelo Tombense-MG, o volante Renê Junior negocia com o Guangzhou Evergrande, da China, time dirigido pelo italiano Marcello Lippi e comandado pelo meia argentino Dario Conca, ex-Fluminense. No clube desde 2010, o zagueiro Durval está na mira do Sport, por onde já passou e inclusive foi o capitão na conquista da Copa do Brasil de 2008.