Santos deve ter a volta da dupla de zaga titular contra o Corinthians

O Santos deve ter o retorno do zagueiro David Braz para enfrentar o Corinthians, sábado, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Após ser desfalque contra o Atlético-MG, o jogador voltou a treinar nesta quarta-feira e na atividade no CT Rei Pelé e faz o time ter novamente a dupla de zaga, formada também com Werley.

David Braz, que lidera a personalização de camisas na loja oficial do clube, estava com uma inflamação no púbis e foi substituído por Gustavo Henrique no empate em 2 a 2, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Com a presença do zagueir, o time titular provável é: Vladimir, Daniel Guedes, Werley, David Braz e Victor Ferraz; Lucas Otávio, Renato e Rafael Longuine (Marquinhos Gabriel); Geuvânio, Ricardo Oliveira e Gabriel.

Outra opção disponível para o técnico Marcelo Fernandes é a entrada do atacante Nero Berola, que treinou na vaga de Gabriel. O jogador tem recebido oportunidades e pode ser a surpresa na escalação. "O técnico sabe o time que vai colocar para jogar, quem jogar vai poder ajudar o Santos a sair dessa situação. É um jogo importante para ganharmos e sairmos da situação. Vamos ajudarmos a equipe a seguir buscando o topo", disse Berola.

O Santos está na zona de rebaixamento do torneio e o treinador depende de uma vitória para se manter no cargo. Na última semana a diretoria chegou a conversar com Oswaldo de Oliveira, mas o Comitê de Gestão vetou a contratação de um novo comandante.